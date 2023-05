Barletta ha ricordato Vincenzo Cassano con la sua più grande passione, il calcio. Lo ha fatto martedì 16 maggio, nell’ottavo anniversario del tragico incidente sulla strada statale 16 bis che ha portato via Enzo nel 2015, a soli 23 anni. Etra Calcio e Borgovilla, le due realtà calcistiche in cui Cassano era cresciuto fino a toccare la Serie D, hanno dato vita a una sfida sull’erbetta del campetto di calcio a 5 di via Romanelli, dedicato proprio alla memoria di Cassano. Un momento fortemente voluto dalla famiglia, che negli anni ha fondato anche un’associazione chiamata Asd Enzo Forever.

Su quel campetto, che è stato intitolato alla memoria di Vincenzo Cassano a novembre del 2020 dopo una raccolta firme promossa di parenti e amici di Vincenzo con l’intenzione di permettere ai giovani della zona di continuare a coltivare un hobby e praticare sport in un ambiente controllato e in totale sicurezza, è andato in scena un pomeriggio di calcio ed emozioni.

In un clima permeato di commozione e arricchito anche dai ricordi dei mister Lobascio, Carpagnano e Azzarito, che hanno conosciuto il giovane Enzo, il risultato di 7-5 ha premiato l’Etra Calcio. A vincere sono però stati tutti, nel segno di Vincenzo e del suo sorriso.