E’ tornata operativa la barriera che delimita (lato porto) l’Area pedonale sulla controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea ( zona compresa nel tratto stradale dal porto a via Luigi Dicuonzo . Come si ricorderà la barriera fu fortemente danneggiata da una vettura durante un sinistro stradale. I lavori sono stati svolti, su indicazione dell’Amministrazione comunale, da Bar.S.A.. Per l’apertura della barriera gli operatori autorizzati sono dotati di un telecomando. Nell’area pedonale è consentito il transito ai veicoli per le operazioni di carico e scarico merci (nei giorni feriali dalle 07,00 alle 09,00 e dalle 14,30 alle 16,30), ai mezzi di soccorso e a quelli autorizzati temporaneamente per particolari esigenze dall’Ufficio Tecnico del Traffico.

“Ancora una volta lanciamo un appello al rispetto per la “cosa pubblica” – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’assessora al Decoro e Arredo urbano Elisa Spera. Con il ripristino della barriera sarà ora possibile garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che amano frequentare il lungomare di Ponente .“