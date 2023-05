Domenica 21 maggio 2023 si terrà a Barletta il Festival Corale Pugliese School. La manifestazione, da quest’anno nella formula del concorso corale, ha come obiettivo l’incontro e il confronto delle realtà scolastiche e associative per stimolare la loro crescita e lo scambio reciproco di esperienze. Un ulteriore aspetto rilevante è quello turistico. Il festival viene organizzato ogni anno in un luogo differente della Puglia con l’obiettivo di portare la coralità all’interno dei luoghi più significativi del territorio per farne conoscere le tante bellezze storiche e paesaggistiche. Quest’anno grazie alla preziosa e qualificata organizzazione del Coro Polifonico “Il Gabbiano”, si svolgerà a Barletta.

Sono otto i cori partecipanti provenienti da diverse città pugliesi ed uno proveniente da Roma.

Circa 300 bambini e ragazzi con i loro maestri invaderanno la città della Disfida e porteranno il loro canto anche nelle strade del Centro storico. Sono previsti infatti nella mattinata, a partire dalle 11.00 nei pressi del Teatro, dei flash mob corali all’interno di un percorso che si snoderà per le vie del centro.

Il Concorso si svolgerà presso l’Auditorium di Sant’Antonio a partire dalle 15,30 con ingresso aperto al pubblico.

La Giuria sarà formata da maestri di chiara fama come Tullio Visioli, Presidente di Giuria, uno dei più grandi esperti della vocalità infantile, Gianluigi Gorgoglione e Alfredo Cornacchia.

Il M° Tullio Visioli, inoltre, terrà nel pomeriggio del 20 maggio presso la Sala didattica del Castello di Barletta, un Corso di direzione corale dedicato ai direttori dei cori di voci bianche.

II Festival Corale Pugliese SCHOOL è organizzato dal Coro Polifonico “Il Gabbiano” di Barletta, da Chorus Inside Puglia, che ha come associati una sessantina di cori pugliesi, da Federcori, la Federazione dei Cori Italiani, con il Patrocinio del Città di Barletta, della Federazione dei Direttori di Coro Italiani e dalla Associazione Nazionale dei Cori Ucraini, gemellata alla Federcori. La Direzione Artistica è affidata al M° Nunzia Gargano

Per maggiori informazioni chiamare al 329 6046472 (Nunzia Gargano).