Continua la serie di incontri con i giovanissimi concittadini voluta dal sindaco Cosimo Cannito. Ieri a far visita a Palazzo di Città gli studenti della quarta E dell’Istituto Giovanni Paolo II. Il sindaco ha risposto alle incessanti domande formulate dagli attenti cittadini in erba sulle problematiche che incontrano ogni giorno e li ha esortati a comportarsi sempre come cittadini esemplari oggi così come domani quando saranno adulti.