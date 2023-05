E’ stato illustrato in Prefettura il Piano di Difesa Civile, approvato dal Prefetto Rossana Riflesso a conclusione di un articolato processo di confronto che ha coinvolto un gruppo di lavoro, coordinato dalla Prefettura e del quale fanno parte i rappresentanti di Questura, Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asl ed Arpa.

Nella stesura della pianificazione sono state indicate le procedure da seguire e mettere in campo per fronteggiare eventuali attacchi di matrice terroristica e non, condotti sul territorio provinciale con l’utilizzo di sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Rappresenta infatti una guida sui provvedimenti da adottare e sulle procedure da seguire per fronteggiare tali minacce, mediante la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e soccorso, anche con riguardo alla tutela degli operatori.

Il Piano si propone di formulare ipotesi relative alle minacce più realistiche, sulla base degli obiettivi sensibili presenti, definire i conseguenti scenari, stabilire il flusso delle informazioni, stabilire le modalità di integrazione delle diverse componenti istituzionali preposte al soccorso tecnico e sanitario, all’ordine pubblico ed alle funzioni investigative.

Le misure di coordinamento previste nel piano e l’esercizio dei compiti dei soggetti coinvolti hanno come obiettivi dare una risposta certa, tempestiva ed efficace, tutelare gli operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso, salvare il maggior numero di persone, informare tempestivamente l’Autorità di Governo e la popolazione, identificare i responsabili e garantire la prosecuzione delle attività.

Nel corso della presentazione odierna, introdotta dal Prefetto Rossana Riflesso ed affidata al Capo di Gabinetto della Prefettura, Viceprefetto Aggiunto Corinna Costanza Panella, ed al Comandante dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani Romeo Gallo e dott. Gaetano Dipietro quali referenti tecnici, è stato inoltre distribuito un vademecum per gli operatori del Piano, all’interno del quale vi sono una sintesi degli eventi di crisi, le indicazioni per gli operatori e delle principali competenze delle figure sanitarie coinvolte in caso di emergenza.

Nel corso del suo intervento il Prefetto Riflesso ha parlato di “una giornata importante, nella quale finalmente dotiamo la Prefettura di Barletta Andria Trani di una pianificazione fondamentale per la tutela, il soccorso e la protezione della popolazione in caso di eventi intenzionali, atti di terrorismo ed esposizione a sostanze NBCR. Ringrazio tutti i componenti del gruppo di lavoro, con una menzione particolare per il dr. Gaetano Dipietro, che a titolo gratuito ha fornito la propria preziosa collaborazione per la stesura del Piano”.