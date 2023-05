Scendono in campo in quattro, andranno avanti soltanto in due: è il messaggio in calce ai playoff di Serie D, girone H. Si parte domenica 21 maggio, con una settimana di ritardo complice l’attesa per la disputa dello spareggio promozione tra Brindisi e Cavese, e sono tre le pugliesi impegnate. Al Giovanni Paolo II sarà derby tra Nardò e Barletta, formazioni che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto la regular season: il team di Nicola Ragno ha accarezzato anche il sogno di toccare la vetta fino a 270 minuti dalla fine, prima che i ko contro Brindisi e appunto Barletta al Puttilli tarpassero le ali a Dambros e compagni. Le squadre hanno concluso la stagione separate da un solo punto e accomunate da numeri tutto sommato simili: 51 i gol dei neretini, che ne hanno incassati 26 risultando la miglior difesa del raggruppamento. 42 i centri dei biancorossi di Francesco Farina, che di gol ne hanno presi 29 posizionandosi sul gradino più basso del podio tra le difese meno battute. Equilibrio anche nei confronti in campionato: 1-0 nell’andata del 18 dicembre a Nardò, 3-2 nello scoppiettante match del 30 aprile al Puttilli. Oltre 1000 i tifosi ospiti presenti, per una partita che avrà la coda dei supplementari in caso di parità e premierà il Nardò se l’equilibrio dovesse persistere al 120’. Fischio d’inizio alle 16.

Stesse condizioni di gioco per Cavese-Casarano, in un Simonetta Lamberti a porte chiuse per la squalifica del campo comminata alla formazione di casa dopo i disordini sugli spalti in occasione dello spareggio perso a Vibo Valentia contro il Brindisi. Di fronte Marsili e compagni, costretti a vincere complice il peggior piazzamento in regular season, avranno una squadra ferita, che ha dilapidato un vantaggio di sei punti sul Brindisi nelle ultime tre giornate di campionato e ha perso tre volte nelle ultime quattro partite giocate. Il Casarano si presenta in Campania con il record di pareggi in campionato, 18, e con sole tre sconfitte in tutto il campionato, appena una nel girone di ritorno. La formazione di Foglia Manzillo dovrà riuscire in un compito mancato nei precedenti due incroci stagionali con la Cavese, terminati con una sconfitta e un pareggio: vincere.

Alle 16 tocca anche al Brindisi, impegnato a Sorrento per la terza ed ultima giornata della poule scudetto. I giochi ancora non decisi ma ai padroni di casa basterà un pareggio o una sconfitta di misura per accedere alla fase successiva. La squadra di Ciro Danucci, sconfitta mercoledì al Fanuzzi dal Catania, dovrà vincere con due gol di scarto per accedere in semifinale mentre un successo di misura permetterebbe di sperare di tornare in gioco come miglior seconda. Assente Franco Gorzelewski che ha rimediato la frattura del polso nello spareggio con la Cavese. Diversa la situazione di Sirri e Santoro che hanno qualche speranza in più di recuperare. Il bilancio dei precedenti è a favore della formazione di casa: 3 vittorie brindisine, 10 pareggi e 6 affermazioni del Sorrento.