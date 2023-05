La Stagione degli Anime porta sul grande schermo i due amatissimi titoli di Makoto Shinkai. Alla Multisala Paolillo doppia festa con le proiezioni il 23 maggio (ore 18.30) in lingua originale (con i sottotitoli in italiano) e il 24 maggio (ore 18.30) doppiato de “Il Giardino delle Parole e Your Name”.

I due film si interrogano sullo stesso tema: relazioni umane e loro complessità. Il Giardino delle Parole narra la storia dello studente Takao che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Il giovane un giorno salta la scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico dove incontrerà la misteriosa Yukino, più grande ma meno saggia. Finiranno per rivedersi in quello stesso giardino ad ogni giornata di pioggia. Ma la stagione delle piogge sta per finire e tante cose sono rimaste in sospeso… Takao avrà tempo per esprimere i suoi veri sentimenti nei confronti di Yukino?

Your Name, invece, accompagna il pubblico nella vita di Mitsuha e Taki. Mitsuha vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokio per realizzare le sue ambizioni. Taki vive a Tokio, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe operare nel settore dell’arte o dell’architettura. Una notte, i due studenti, nello stesso momento sognano di essere un’altra persona di sesso diverso. Quale sarà il segreto di questi sogni incrociati?

Dopo lo straordinario successo di Akira il nuovo appuntamento con l’animazione giapponese omaggia Makoto Shinkai (erede di Hayao Miyazaki) e la sua arte.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e si avvale del sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.