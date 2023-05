In occasione della festa liturgica in onore di S.Rita da Cascia, prevista per lunedì 22 maggio p.v., l’Ufficio Tecnico del Traffico ha emesso due ordinanze.

Su via Regina Margherita (tratto compreso tra Via Scommegna a Via Boggiano) è istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, dalle ore14,00 alle ore 24,00. E’ stato stabilito il divieto di transito solo durante il passaggio della processione (partenza prevista alle ore 19,30 dalla Chiesa di S.Benedetto) su V.Regina Margherita (da via Scommegna a via Dicuonzo), via Pastrengo ( da via Regina Margherita a via Mons. Dimiccoli), via Mons.Dimiccoli (da via Pastrengo a via Dicuonzo), via Luigi Dicuonzo (da via Dimiccoli a via Canne), via Canne (da via Dicuonzo a via Musti), via Musti (da via Canne a via Carducci), via Carducci (da via Musti a Piazza Di Vittorio) Piazza Di Vittorio (lati

piazza contromano), via Roma ( da vico Vittoria a Piazza Principe Umberto), Piazza Principe Umberto, via Regina Margherita (da Piazza Principe Umberto ad ingresso Chiesa S.Benedetto).

Per permettere lo svolgimento di uno spettacolo ludico legato alla festa, è istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito su via Don Ruggiero Caputo ( da via Regina Margherita a via Vitobello).