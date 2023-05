E’ pubblicato all’Albo pretorio comunale l’Avviso per la formazione di un elenco di persone idonee da cui attingere per il conferimento di incarichi esterni di: “Rilevatore ISTAT per la realizzazione del Censimento permanente della popolazione – Periodo 2023/2026”.

L’obiettivo principale dell’incarico è lo svolgimento delle attività di rilevazione nell’ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni secondo le indicazioni dell’ISTAT.

I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale di Censimento, con i seguenti compiti: partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; gestire quotidianamente il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione a loro assegnati; effettuare le interviste alle unità della rilevazione, effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte che dovranno essere comunicate all’ufficio comunale preposto secondo la cadenza stabilita.

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: · possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado (maturità di cinque anni) o titolo di studio equipollente; · cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; · avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; · età non inferiore a 18 anni; · godimento dei diritti civili e politici; · di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; · di essere “disoccupati” o in attesa di prima occupazione “inoccupati”.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere compilate necessariamente, a pena di esclusione, conformemente al modello allegato all’avviso.

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere indirizzate all’Ufficio di Censimento Comunale – Piazza A. Moro n°16 – 76121 – Barletta , e dovranno pervenire, in formato PDF, • direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune – Corso Vittorio Emanuele n° 94 – secondo Piano; • all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected].

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno lunedì 5 giugno.

La graduatoria sarà successivamente mantenuta vigente per la durata di quattro anni poiché il Comune di Barletta è stato inserito dall’Istat tra i Comuni che effettueranno tale forma di censimento permanente regolarmente per gli anni 2023/2026.