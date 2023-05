Il Settore Welfare ed altri Servizi alla Persona rende noto che è possibile inoltrare domanda per l’ammissione al servizio di Asilo Nido Comunale ubicato in via D’Annunzio n. 1.L’asilo nido è inserito nel V° Piano Sociale di Zona dell’ambito di Barletta, ed è un servizio educativo e sociale aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che si inquadra in una politica per la prima infanzia qualificata e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

DESTINATARI:

Bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità;

Attestazione relativa allo stato occupazionale di entrambi i genitori;

Ricevuta attestante la presentazione della DSU rilasciata dall’INPS o da un CAF legalmente riconosciuto o attestazione ISEE;

Ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dal bando di accesso al servizio scaricabile dal sito comunale.

SCADENZA: 30 Giugno 2023 alle ore 23:59

Le domande presentate successivamente verranno inserite in un elenco aggiuntivo in base alla data di presentazione e costituiranno una lista d’attesa a scorrimento.

PRESENTAZIONE ISTANZE:

La domanda di accesso al Servizio Asilo Nido deve essere presentata esclusivamente online sul portale istituzionale : www.comune.barletta.bt.it nella parte riservata WELFARE – Servizio Sociale Online e, a seguire nella sezione DOMANDE ONLINE. E’ indispensabile identificarsi tramite Spid o utilizzare lo Spid delegato.

Le istanze collocate ai primi 57 posti della graduatoria finale, saranno assegnatarie dei posti asilo nido-comunale o, in alternativa, si potrà optare per strutture che risultano convenzionate per l’A.S. 2023/2024, presso le quali abbiano già frequentato l’A.S. 2022/2023. A partire dalla posizione n. 58 della graduatoria, saranno assegnati ulteriori 83 posti aggiuntivi previsti nella Delibera di Giunta n. 75 del 04.05.2023 di potenziamento del servizio asilo nido e messi a disposizione a mezzo di convenzioni con strutture autorizzate ex art. 53 regolamento regionale n. 4/2007.

INFORMAZIONI:

Segretariato Sociale c/o Settore Welfare ed altri Servizi alla Persona – Tel. 0883/516743 – 0883/516758 – 0883/516734 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e-mail: [email protected]