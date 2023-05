La nuova iniziativa del “Maggio dei libri” sarà di scena nei sotterranei del Castello di Barletta alle ore 18 di mercoledì 24 maggio 2023, dove si terrà la manifestazione “I Racconti di Ulivo” di Enzo Morelli. Un evento di arte e cultura, organizzato dal Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, unico nel suo genere, di grande richiamo: infatti polarizzeranno l’interesse una mostra e la presentazione del volume “I Racconti di Ulivo” di Enzo Morelli, dove sua maestà l’Ulivo, simbolo della nostra terra e di fecondità, forza, resilienza e pace sarà il protagonista assoluto.

In un passo a due, tra arte e parole, si parlerà dell’anima dell’Ulivo, raccontata attraverso i quadri dell’artista Enzo Morelli e la penna poliedrica di una cordata di autori: Carlo Alberto Augieri, Pierfrancesco Bruni, Luca De Ceglia, Angela De Leo, Giuseppe Dimiccoli, Giovanni Dotoli, Piero Fabris, Zaccaria Gallo, Antonio V. Gelormini, Valentino Losito, Annamaria Monterisi, Antonio Moschetta, Marino Pagano, Nicola Pice, Agostino Picicco, Gerardo Placido, Anna Santoliquido, Mario Sicolo, Enrica Simonetti. Ben 19 autori che hanno donato le loro parole, in prosa e poesia, unendole alle opere pittoriche dell’artista Morelli, pittore di razza che ha fatto dell’Ulivo il tratto distintivo della sua arte visiva, realizzando così una felice interazione con gli scrittori che alle sue opere si sono ispirati. Le tele, che parlano della Murgia barese e dei suoi paesaggi mozzafiato, si coniugano con testi piegati al volere ora della poesia ora della narrativa. La natura, il territorio, la bellezza, l’arte e la vita, dunque, per un incontro all’insegna di grandi emozioni e riflessioni.

Entrando nel vivo della mostra e del libro che la raccoglie, il programma della manifestazione prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e dell’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli. Formule di benvenuto anche dalla Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” Mariagrazia Vitobello, da Peppino Piacente per SECOP Edizioni e da Cettina Fazio Bonina, Presidente dell’Associazione culturale Porta d’Oriente. Interventi del giornalista Giuseppe Dimiccoli, del critico d’arte Lucia Anelli e dello scrittore drammaturgo Zaccaria Gallo. Seguiranno letture a cura degli attori Fabiana Aniello, Pia Ferrante e Franco Martini. La mostra resterà aperta fino al 28 maggio secondo gli orari di fruizione al pubblico. Per l’accesso dei disabili prenotare al 3403330452.

“Il Maggio dei libri”, sostenuto dallo slogan “Se leggi sei forte” è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Associazione Italiana Editori e Associazione Italiana Biblioteche.

Per conoscere tutto il programma patrocinato dal Comune di Barletta si invita alla consultazione della rete civica www.comune.barletta.bt.it oppure delle pagine Facebook ed Instagram istituzionali, inclusa quella della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.