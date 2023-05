A pochi giorni dall’evento, “Il Maggio dei libri” guarda con attenzione ad uno degli appuntamenti di maggior interesse per le generazioni in età scolare. Si tratta della settima edizione di “Una notte in Biblioteca”, organizzata dalla biblioteca comunale “Sabino Loffredo” e rivolta a partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 10 anni.

È in cartellone sabato 27 maggio, dalle ore 20.30 sino alle ore 8 del mattino seguente. Le iscrizioni si sono già chiuse con successo. Il programma prevede, nei locali di pertinenza della sede centrale della biblioteca (Castello), attività formative tra coetanei. I partecipanti pernotteranno in Biblioteca dormendo nel sacco a pelo sotto la vigilanza dei bibliotecari ed eventualmente di alcuni genitori volontari. Caratterizzeranno la “Notte in Biblioteca” 2023, tra l’altro, lo spettacolo teatrale “Le avventure di Pantalone”, produzione teatrale del Teatro Fantàsia di e con Nicola Calabrese (in Emeroteca); a seguire, a cura di Euro & Promos, l’attività didattica “Escape room” (nella Sezione Ragazzi) e il laboratorio creativo con la realizzazione di una maschera teatrale di fantasia (nella Sala Lettura). Non mancherà, a coronamento, una visita guidata alla scoperta dei tesori della Biblioteca.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, riconoscendo e apprezzando l’alto valore sociale, culturale, educativo dell’iniziativa, ne auspicano la perfetta riuscita nel segno dello spirito creativo ed inclusivo caratterizzante l’intera rassegna primaverile in corso.