Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 30 Maggio 2023 in prima convocazione con inizio alle ore 16.

Ordine del giorno aggiuntivo

⦁ Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale (art. 40, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e art. 7, comma 3, del vigente statuto comunale) (proposta n°63);

Ordine del giorno

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 183/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°26);

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 87/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°28);

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 94/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°30);

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 25/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°31);

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 75/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°54);

⦁ Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 180/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°55);

⦁ Agevolazioni IMU 2023 e TARI 2023 immobili ubicati in via Andria e via Callano interessati dai lavori di realizzazione dei sottovia via andria e via vittorio veneto zone precluse al traffico (proposta n°65).