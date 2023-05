E’ presente sulla home della rete civica comunale (www.comune.barletta.bt.it) il link di collegamento al Fondo Alimentare https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559.

Si tratta di un fondo finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. I cittadini interessati, con ISEE inferiore a 15.000 euro, dovranno aggiornare il proprio ISEE sul sito dell’INPS entro l’11 giugno p.v. per poter rientrare nell’elenco dei 4185 beneficiari finanziati dal Ministero per il Comune di Barletta. La Carta Risparmio Spesa, chiamata anche Carta solidale, è una carta dal valore totale di 382,50 € che sarà erogata alle famiglie in difficoltà economica. La Carta solidale 2023 potrà essere utilizzata per acquistare solo i beni di prima necessità, soprattutto quelli alimentari.

La priorità viene data, nel seguente ordine, a chi ha l’ISEE più basso ed appartiene a nuclei familiari composti da almeno 3 componenti:

– di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009;

– di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005.

Chi è escluso?

Sono esclusi dall’erogazione del bonus spesa 2023 i percettori di:

– Reddito di cittadinanza (RdC);

– Assegno di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

– NASpI;

– DIS-COLL;

– Indennità di mobilità;

– Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

– Cassa integrazione guadagni (CIG);

– altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Le carte dovranno essere ritirate dai beneficiari presso gli uffici postali appositi. Per evitare la decadenza del beneficio è necessario effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre 2023.