«Care barlettane, cari barlettani, ricorre oggi, 2 giugno, il 77° anniversario della Festa della Repubblica Italiana. Un giorno storico in cui gli italiani, nel 1946, furono chiamati a scegliere liberamente tra Monarchia e Repubblica. Uomini e donne scelsero, per la prima volta, a suffragio universale, un nuovo modello istituzionale per il futuro del nostro Paese.

Il 2 giugno è una giornata che porta con sé un grande significato simbolico, di democrazia, di libertà, di pace e di solidarietà che ci consente di vivere in un Paese democratico.

Il mio messaggio in questo giorno va principalmente ai giovani ed alle generazioni future. Che non sia solo un giorno di festa ma un momento di riflessione e di riscoperta dei valori della nostra Costituzione.

Buon 2 giugno a tutti.

Viva Barletta, viva l’Italia!»

Il sindaco di Barletta

Mino Cannito