Procedono le attività di manutenzione del verde, sulle aree di pertinenza previste, da parte di Bar.S.A. S.p.A.

Il mese di Maggio appena trascorso è stato caratterizzato da una persistente instabilità meteo che ha generato anche sul nostro territorio intense piogge durate per oltre 15 giorni.

Inevitabile che alcune attività di manutenzione del verde siano state ritardate per impraticabilità pur rimanendo calendarizzate. Bar.S.A. S.p.A. sta mettendo in campo varie azioni per recuperare il tempo perso sfruttando ogni giorno di stabilità meteorologica e con tutto il proprio organico disponibile. Oggi in particolare le azioni proseguono in area vivaio comunale e zone limitrofe.