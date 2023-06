In arrivo direttamente dal Festival dell’Economia di Trento, Riccarda Zezza sarà ospite di Contenitore Contemporaneo in via Barletta 367 ad Andria lunedì 5 giugno alle ore 18:30 per la presentazione del suo ultimo libro “C(u)ore business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro”.

Co-autrice del best-seller Maam – Maternity as a Master e del metodo del Life Based Learning, Riccarda Zezza è fondatrice e CEO di Lifeed, azienda milanese leader nel campo dell’innovazione sullo sviluppo del capitale umano e delle education technology a impatto sociale, citata da McKinsey & Company tra le 10 iniziative di reskilling più innovative e inclusive al mondo ed è stata premiata da Fortune Italia come “Most Influential and Innovative Woman” e indicata da Ashoka e Citi Foundation tra le 40 imprenditrici che, a livello mondiale, stanno modificando l’innovazione di genere.

Il suo ultimo libro, edito da Il Sole 24 Ore, è un potente manifesto che interroga il lavoro e la ridefinizione dei luoghi e delle carriere, al fine di allinearle alle aspettative moderne. Una lettura che combina una capacità unica di portare in vita le scienze comportamentali e sociali, distillate in suggerimenti pratici, basati sui dati, per persone interessate a migliorare i loro team, le organizzazioni e il lavoro. Un lavoro, quello di Riccarda Zezza, destinato a diventare ancora più importante a mano a mano che il mondo del lavoro diventa sempre più asettico e sterilizzato dalla crescente dipendenza dalla tecnologia e dall’influenza diffusa dell’intelligenza artificiale e delle macchine.

L’autrice dialogherà con Felice Di Lernia, co-fondatore di Contenitore Contemporaneo Impresa Sociale e membro del Comitato Scientifico di Life Based Value s.r.l., l’azienda di cui Riccarda Zezza è fondatrice e CEO.