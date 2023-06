Nell’ambito delle iniziative artistiche inserite nel programma dell’”Estate barlettana”, nei giorni 8-9-10-11 Giugno, è previsto il “Spilla Beer Fest” che si terrà nel fossato del Castello.

A tal proposito l’Ufficio Tecnico del Traffico ha ufficializzato una ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli dalle ore 16,00 alle ore 00,30 ( fino alle 1,30 solo per il giorno del 10 giugno) su ambo i lati della carreggiata in via F. Cafiero (da palazzina Capitaneria di Porto a via Regina Elena),via Delle Capitanerie di Porto, Strada di servizio parallela a via F. Cafiero (nel tratto compreso da via Regina Elena ad ingresso Lega navale). E’, inoltre, istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare e pedonale dalle ore 16,00 alle ore 00,30 (fino alle 1,30 solo per il giorno del 10 giugno) in via F. Cafiero (da via Regina Elena a ingresso del fossato del Castello), Strada di servizio parallela a via F. Cafiero (nel tratto compreso da via Regina Elena ad ingresso Lega navale), via Delle Capitanerie di Porto (da via F. Cafiero a ingresso strada di servizio parallela a via F. Cafiero).

Via Colombo (all’intersezione con via F. Cafiero) è l’unico accesso pedonale per gli utenti muniti di ticket valido per l’entrata al fossato.