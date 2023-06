In occasione dell’arrivo in città delle reliquie di S.Antonio da Padova, provenienti dall’omonima Basilica di Padova, l’Ufficio Tecnico del Traffico ha ordinato per il giorno 9 Giugno il divieto di transito su via Andria, via Boccasini e presso la chiesa del Buon Pastore per permettere il regolare svolgimento della processione che partirà alle ore 19,00 dall’area Palazzi Centaro dopo una breve cerimonia.

Nell’area Palazzi Centaro (tratto stradale da via Andria a via Tramvia) è istituito il divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (comunque fino alla partenza della processione).

Con ordinanza del Sindaco, inoltre, è stato disposto il posizionamento delle bancarelle della Fiera per la festa di Sant’Antonio che si terrà il giorno 13 Giugno in Via Medaglie d’Oro (da Via Milite Ignoto al civ. 23 della stessa Via) e in Via Boccassini (da Via Medaglie d’Oro a Via del Risorgimento) dalle ore 15,00 alle ore 23,00.