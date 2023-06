Torna Yell! Culture digitali & lorem ipsum, l’evento dedicato al digital che si terrà il 30 giugno e 1 luglio presso Bagni Peppino e Zenzero Sushi & Beach Club di Barletta. Giunto alla seconda edizione, l’evento organizzato da Likeabee Creative Company e Mondadori Bookstore Barletta in collaborazione con Zenzero Sushi & Beach Club e il lido Bagni Peppino, si propone come spazio di networking e punto di riferimento del mondo digitale e della cultura pop.

L’evento gode già del patrocinio del P.I.D. – Punto impresa digitale, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Camera di commercio di Bari e BAT, della Regione Puglia e del Comune di Barletta. Yell! rompe gli schemi rendendo una meravigliosa cornice naturale – composta dal mare, dal sole, e dalla sabbia della Puglia – l’elemento chiave dell’evento. Così, la rassegna dedicata all’innovazione, al networking e allo scambio di contenuti nell’ambito del digital avviene in un luogo tutto nuovo rispetto agli spazi al chiuso che ospitano generalmente questo tipo di eventi.

Fin dalla sua prima edizione, Yell! si è distinto per il format innovativo e informale, senza trascurare la professionalità̀. Nessun palco o platea che divida le persone, ma professionisti nell’ambito del marketing, dell’intelligenza artificiale, del design, dei new media, dell’Advertising e della Creator Economy che interagiscono tra loro con un solo obiettivo: generare impatto sul territorio favorendo il business, potenziando la consapevolezza in ambito digitale.

L’edizione di quest’anno si sviluppa in due giornate – 30 giugno e 1 luglio – e prevede speech session, panel, talk di imprenditori, professionisti e innovatori. Tra le voci protagoniste ci saranno la podcast producer Rossella Pivanti, il giornalista Emilio Mola di recente protagonista del podcast Daily Five prodotto da CNC Media, il founder di Vita Lenta Gianvito Fanelli, Matteo Bruno D.O.P e content creator, Bianca Giardino manager di Deloitte e tanti altri. Non solo, Yell! unisce teoria e pratica e per questo l’evento propone vari workshop organizzati da imprese, startup e da enti di formazione utili a scoprire e rafforzare le proprie skills.

Ad aprire e chiudere le due giornate ci saranno attività di networking, musica e intrattenimento, beach volley e, per concludere, interviste podcast a cui potrete prendere parte uscendo dalla comfort zone. Il tutto, senza mai perdere il focus: approfondire i trend del momento e prepararsi ad affrontare le nuove sfide del digital, favorendo discussioni sull’evoluzione culturale, l’innovazione e la tecnologia. Yell!, come tutte le realtà̀ che promettono un cambiamento, nasce da un’esigenza: il desiderio di invertire la rotta. Troppo spesso professionisti e appassionati si vedono costretti a percorrere chilometri per raggiungere meeting e conferenze. Quelle che erano percepite come opportunità̀ di formazione e networking hanno portato a sedimentare una domanda: “perché non qui”?

L’evento fa di tale quesito il suo mantra, credendo nel proprio territorio e valorizzandone ogni sua sfumatura: il clima, il calore, il mare, l’accoglienza. Il risultato è uno spazio di aggregazione in cui ospiti e partecipanti si ritrovano in spiaggia a tessere relazioni e a costruire nuove occasioni. Siamo figli della retorica dell’emigrazione e dimentichiamo che nel Sud Italia esistono già molte opportunità̀ che possono essere sviluppate con persone che si nutrono della stessa energia. Yell!, in fondo, è un’opportunità̀ per restare; l’inizio di un nuovo percorso per scegliere dove porre le proprie radici e costruire il proprio futuro.

Programma Yell!