In occasione della Festa del Corpus Domini (11 giugno) che prevede la celebrazione della s.messa all’aperto fronte Chiesa di S.Gaetano e una successiva processione per le vie del quartiere. L’Ufficio tecnico del Traffico ha istituito il divieto di transito, solo durante il passaggio della processione (che partirà dalla Chiesa suddetta alle ore 19,30), su via Cialdini (da via S.Stefano a Piazza Plebiscito), Piazza Plebiscito (da via Cialdini a via Manfredi), via Manfredi (da Piazza Plebiscito a via S.Lazzaro), via S.Lazzaro, via Lacerenza, Corso Vittorio Emanuele (da via Lacerenza a corso Garibaldi), Corso Garibaldi, via Duomo c/o Cattedrale.

Su Piazza Plebiscito, invece, è previsto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata dalle 14,00 alle 22,00 e comunque fino al termine della cerimonia.

Su via Santo Stefano viene istituito il senso unico con direzione di marcia da via Cialdini a via Mura del Carmine.