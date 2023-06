Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale si è riunito presso la sala consiliare di via Zanardelli, approvando il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario del 2022, come d’obbligo rispondendo alla diffida già inviata dalla Prefettura per non aver rispettato i tempi previsti dalla legge, cioè l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Tale provvedimento se non fosse stato approvato entro la data prevista dalla diffida, avrebbe causato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tuttavia la maggioranza, con 22 voti favorevoli, ha approvato il documento finanziario relazionato dall’assessore al Bilancio, Davide Campese; le opposizioni si sono astenute.

Questo fa seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023 già approvato lo scorso 7 aprile. Questo rendiconto illustra un periodo prevalentemente amministrato dalla scorsa gestione commissariale e solo in parte da quest’Amministrazione.