Si è immediatamente attivato l’Ufficio Ambiente comunale, insieme al Comando della Polizia Locale, per eliminare ogni pericolo per l’incolumità pubblica innescato da un compatto sciame di api che si è depositato sull’asfalto nei pressi di via III Novembre a Barletta nella mattinata di mercoledì 14 giugno.

Gli addetti, dopo aver circoscritto con transenne la parte di strada occupata dagli insetti, hanno convocato un apicoltore affinchè trasporti gli animali in un luogo sicuro per loro e per la cittadinanza.