Con il rapido sopraggiungere della stagione estiva e delle alte temperature, si sono rafforzati gli interventi di Bar.S.A. S.p.A. per garantire il decoro urbano della città.

Sono in corso in questi giorni, come parte di una programmazione sistemica che avviene in determinati periodi dell’anno, attività di diserbo meccanico, di disinfestazione antilarvale, di pulizia caditoie oltre che ai vari interventi di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza di Bar.S.A..

Su impulso dell’amministrazione comunale sono in corso anche una serie di interventi di ridimensionamento delle chiome degli alberi per ragioni di sicurezza.

«Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva che ci auguriamo sia florida da ogni punto di vista per la città di Barletta – dichiara il presidente del CdA Bar.S.A. dott. Alfonso Maria Mangione – È impegno di Bar.S.A. di concerto con l’ente comunale, garantire decoro e pulizia attraverso la calendarizzazione di interventi puntuali, ma occorre sottolineare che la vera differenza la fanno i cittadini. Dobbiamo scoraggiare fenomeni di inciviltà diffusa, come l’abbandono dei rifiuti in strada, perché l’impegno a rendere Barletta più pulita è di tutti».

«Infine per dare riscontro ad alcune segnalazioni che stanno giungendo in questi giorni anche tramite i nostri vari canali di customer care, in merito alla presenza di blattoidei, ricordiamo ai cittadini che la pertinenza di questo genere di interventi è di AQP poiché tale problematica è connessa alla gestione fognaria» conclude Mangione.