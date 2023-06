Grazie al sensibile miglioramento delle condizioni climatiche continuano i lavori di rifacimento del manto stradale rientranti nel Programma regionale denominato “Strada per strada”.

Lunedì 19 giugno, infatti, sarà interessata dai lavori via Delle Belle Arti fino all’incrocio con via Leopardi, su ambedue le corsie, per poi proseguire fino all’imbocco del sottovia.

Continuano, intanto, le attività connesse alla viabilità di via Luigi Scuro relativamente alla realizzazione di un ampio marciapiede e alla creazione di sei tronchi di collegamento al tronco principale di fogna bianca per facilitare lo scolo delle acque piovane per poi procedere con il rifacimento del manto stradale.

“Chiedo a tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco Cannito – di continuare ad avere pazienza per gli inevitabili disagi che dovranno affrontare per l’interruzione delle strade interessate e per le necessarie modifiche alla circolazione. Terminare quanto prima i lavori è una priorità per tutti.”