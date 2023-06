In occasione della celebrazione del 249° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, l’Ufficio Tecnico del Traffico ha disposto per mercoledì 21 giugno dalle ore 8,00 alle ore 9,30, il divieto di transito su Piazza Marina, via Carlo V D’Asburgo, Piazza Castello, via Mura San Cataldo, via Mura del Carmine (da via S.Stefano a Piazza Marina), stradina di accesso a Piazza Marina (da via Cafiero a Porta Marina).

Sulle stesse strade è sempre istituito il divieto di transito per il giorno venerdì 23 dalle ore 7,00 alle ore 12,00 mentre è previsto il divieto di sosta con rimozione su Porta Marina (da via Cafiero a Piazza Marina), Piazza Marina, via Mura del Carmine (da Piazza Marina a ingresso Chiesa del Carmine).