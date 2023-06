Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nove anni fa, la Giornata Internazionale dello yoga, in calendario il 21 giugno, solstizio d’estate, punta a divulgare tale disciplina antistress il cui gradimento è in costante ascesa.

L’Amministrazione comunale di Barletta ha inteso celebrarla patrocinando un pomeriggio all’insegna della millenaria “filosofia di vita” dalle ore 17 alle 19.30, ovviamente di mercoledì prossimo 21 giugno, nei sotterranei del Castello di Barletta, con prenotazione obbligatoria al 328 1347318.

L’evento, realizzato dall’Associazione “Piccolo loto” in stretta sinergia con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale Barletta Andria Trani) e Sport e Salute S.p.A., è aperto alla partecipazione di altre espressioni associative del settore.

Alla presentazione odierna, nella Sala Giunta del Palazzo di Città, sono intervenuti il Sindaco Cosimo Cannito, l’Assessore allo Sport Marcello Degennaro e una folta delegazione degli organizzatori.

Secondo quanto affermato dai promotori “Lo pratica yoga incarna unità di mente, pensiero, moderazione e appagamento, armonia tra uomo e natura. Non riguarda solo il fare esercizio fisico, ma ci permette di scoprire noi stessi ed il fatto che siamo tutt’uno con il mondo circostante”. La Giornata internazionale – hanno sottolineato durante la conferenza stampa –, deve pertanto essere un’occasione importante per conoscerci meglio finalizzando il percorso intrapreso ad una maggiore attenzione verso gli stili di vita e, in generale, le buone pratiche per la tutela della salute individuale e il benessere della società in cui viviamo.

Nel fitto dialogo che ha caratterizzato la conferenza stampa, il Sindaco Cannito e l’Assessore Degennaro hanno evidenziato come “Si tratta di pratiche oramai diffusissime, in grado di contribuire alla rigenerazione della persona. Come Amministrazione comunale attenta, moderna e aperta alle attività di ampio rilievo pubblico condividiamo l’importanza di agevolarne l’approccio diretto. L’imminente giornata internazionale, con l’iniziativa presentata oggi, ci è sembrata una valida opportunità che offre tra l’altro il pregio di valorizzare l’essenza dello yoga in una maestosa testimonianza del patrimonio storico/monumentale della città qual è il Castello, i cui sotterranei sono intuitivamente funzionali all’ambientazione di un’esperienza a carattere immersivo. Una scelta realizzata, sul versante istituzionale, in tandem tra gli Assessorati Sport e Cultura, binomio che sostanzia l’interesse manifestato dall’Ente civico nei confronti della proposta”.