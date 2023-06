«Prendo atto del comunicato dei consiglieri di Barletta al Centro: Basile, Calabrese e Trimigno, che ringrazio per quanto detto a mio favore e per la stima che hanno ribadito di avere nei miei confronti, nonché per il plauso verso il mio operato». Lo scrive Elisa Spera, ormai ex assessore comunale alla polizia locale e al traffico di Barletta.

«Tuttavia, non mi è ancora chiara la reale motivazione della mia revoca né, tantomeno, se ci sia stata una risposta alla oramai famosa pec. Soprattutto, non mi è chiaro chi avrebbe inviato la stessa alle testate giornalistiche escludendo, nel modo più assoluto, il dott. Domenico Carlucci, professionista ineccepibile. Questi sono i dubbi che restano. Queste sono le domande che i cittadini continuano a farmi. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare l’intero gruppo di Barletta al Centro per la fiducia accordatami in passato e per quella apertamente dichiarata anche oggi per il prossimo futuro».