Una calda serata di giugno, 18 anni compiuti da poco, solita uscita tranquilla e spensierata con gli amici. Un ragazzo per bene come tanti subisce un’aggressione senza una reale motivazione e con la consapevolezza che i colpevoli resteranno probabilmente impuniti. È questo ciò che è successo a Barletta ad Alberto -nome di fantasia per tutelarne la privacy- e ai suoi due amici nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 giugno.

“Era mezzanotte e 25 e stavamo rientrando dopo la consueta uscita serale”, ci racconta uno dei ragazzi coinvolti. “Camminavamo parlando tra di noi sul marciapiede adiacente al semaforo del sottovia in via Alvisi. Ad un certo punto un ragazzo mi ha sferrato un pugno sulla fronte, spaccando i miei occhiali. Penso fosse insieme ad un gruppo di sette-otto persone”. L’azione non si è fermata lì. “Hanno continuato con una serie di forti calci, pugni e schiaffi, infliggendoli anche agli altri due miei compagni. Poi io ed un mio amico siamo riusciti a divincolarci, l’altro invece è stato bloccato da quattro persone, mentre altre due hanno continuato a scagliare con grande impeto calci e vari colpi. Ricordo la presenza di una ragazza che ha cercato di fermarli e farli ragionare, ma chiaramente non è riuscita a far nulla. Siamo successivamente riusciti a liberare il nostro amico, tirandolo via dalle braccia degli aggressori, e a scappare verso casa. Abbiamo chiamato poco dopo le forze dell’ordine, ma non c’erano volanti disponibili in quel momento”.

Lunedì mattina i genitori dei tre ragazzi si sono dunque recati al commissariato di polizia locale per sporgere denuncia sull’accaduto. Non è il primo grave episodio che si verifica in città. Se si pensa agli ultimi anni, non è difficile rimembrare omicidi a pochi mesi l’uno dall’altro, colpi di pistola, barbare aggressioni e l’arma più letale di tutte: il silenzio. Le cose non sono cambiate in tempi recenti, al contrario si assiste ad un intensificarsi di atti vandalici e singolari e pericolose vicende causate da diverse baby gang. Avvenimenti come proiettili di gomma esplosi su malcapitati passanti, il sapone gettato nella fontana di piazza Conteduca, reiterati maltrattamenti agli animali di piazza Plebiscito e coltellate nel centro storico, sono diventati ordinaria amministrazione per Barletta, ormai assuefatta ad un vortice costante di cronaca nera. La conseguenza è il terrore seminato tra i giovani, ma soprattutto un allarme per le famiglie che vedono quella città in cui pensavano di aver trovato un luogo pacifico in cui far crescere i propri figli, trasformata in un ambiente malsano.

“Non mi sento sicuro a Barletta -asserisce uno tra i ragazzi aggrediti- Prima non lo percepivo perché non era mai successo a me in prima persona o comunque a nessuna persona a me vicina. In questo momento invece posso dire che non mi sento assolutamente tranquillo neppure di fare una semplice passeggiata. Non mi sento tutelato da Barletta”. Mancano l’educazione, i sani principi, il rispetto per sé stessi e per gli altri, manca la legalità. Barletta ha bisogno di tranquillità, di un ambiente positivo, di tornare ad essere apprezzata per la sua storia e i suoi monumenti.

A cura di Francesca Caputo