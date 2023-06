Le eccellenze pugliesi del cibo e del vino incontrano l’arte e la cultura. Il luogo scelto per l’appuntamento è il Castello Svevo di Barletta, che ha ospitato l’ultima edizione del “Buona Puglia Food Festival”, la manifestazione dedicata all’enogastronomia che, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, è andata in scena nel suggestivo maniero barlettano.

Alcuni dei migliori produttori del settore agroalimentare e talentuosi artigiani, accorpati per territorio, riuniti in occasione di una kermesse che ha messo in vetrina la Puglia della buona tavola.

Dai salumi ai formaggi, dalle carni ai prodotti da forno, passando per i dolci e naturalmente gli straordinari oli extravergine. Una vera e propria disfida del turismo eno-gastronomico, come hanno scelto di chiamarla gli organizzatori, ispirandosi alla storica Disfida di Barletta, per sottolineare la forza competitiva dell’agroalimentare pugliese.

Grandi protagonisti sono stati anche i vini rosati, nell’ambito dell’iniziativa “Rosati in Terra di Rosati”, giunta alla sua 26esima edizione. 100 i vini, ottenuti dai vitigni di tutta la Puglia, proposti in degustazione per tutta la durata del Festival, con i migliori premiati da una giuria di esperti.

A fare gli onori di casa, l’organizzatore nonché l’ideatore della manifestazione, Francesco Nacci.