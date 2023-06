Riprenderanno, nei prossimi giorni, i lavori di recupero e valorizzazione della Palazzina Reichlin, in viale Marconi, che ospiterà il patrimonio librario dell’ex Cantina Sperimentale.

Il “Progetto di recupero e valorizzazione della Biblioteca della ex Cantina Sperimentale di Barletta Libri di…vini”, ricordiamo, è giunto all’80° posto nell’ambito dei 135 ammessi al bando regionale “Community Library”, ottenendo un finanziamento di € 1.059.633,82 al fine di recuperare un pezzo importante della storia barlettana.

La biblioteca della ex Cantina sperimentale è destinata ad evolversi come centro di aggregazione e promozione culturale e sociale con strumentazioni e tecnologie avanzate. Al suo interno si potranno svolgere attività di ricerca storica e scientifica utilizzando il patrimonio bibliografico preesistente e il materiale documentario di studi per il recupero delle colture di vitigni autoctoni e delle antiche tradizioni legate al mondo del vino.

Sono stati, infatti, recuperati e catalogati 5294 volumi tra periodici e monografie custoditi nell’ex Cantina Sperimentale. Un patrimonio inestimabile che tornerà a disposizione della comunità.

È prevista, anche attraverso l’utilizzo di attrezzature multimediali, la possibilità di nuovi servizi come visite guidate alla struttura per scuole e gruppi, attività ludico-didattiche incentrate sul tema dell’uva e del vino, laboratori del gusto e corsi di degustazione di vini del territorio. Sarà, quindi, luogo e punto di riferimento del vasto mondo dei sommeliers di tutta Puglia.

“Un’edificio per anni in stato d’abbandono che finalmente riconsegneremo alla città – dichiara il sindaco Cosimo Cannito. Sarà luogo simbolo della tradizione contadina e vitivinicola della città di Barletta oltre che dell’intera regione Puglia. Un luogo di aggregazione e condivisione, presidio di cultura per i nostri ragazzi che hanno sempre più bisogno di buoni esempi di vita. A loro, al fianco delle famiglie, vogliamo inculcare la cultura dello studio e del lavoro ma soprattutto le grandi opportunità che ruotano attorno al mondo dell’agricoltura, comparto di punta del nostro territorio”.