A casa dall’1 aprile per via del blocco delle assunzioni imposto dalla Regione Puglia. Sono i 47 dipendenti della SanitaService Asl Bt, la società che presta servizi di pulizia ed ausiliariato nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia Bat, ai quali non è stato prorogato il contratto di lavoro e che questa mattina hanno preso parte alla manifestazione pubblica di protesta davanti alla Prefettura di Barletta organizzata dai sindacati di CGIL e UIL. Lavoratori che prestano servizi essenziali in mancanza dei quali interi reparti ospedalieri rischiano la chiusura.

La speranza è che il Prefetto possa sensibilizzare le istituzioni regionali su una situazione di grave allarme sociale. Dal 15 maggio è pronto il piano industriale di SanitaService che prevede il reclutamento di 117 unità lavorative per coprire le gravi carenze di organico. Ma senza il via libera della Regione tutto rimane fermo al punto di partenza.

A protestare in piazza sono soprattutto padri e madri di famiglia, che chiedono solo certezze per il futuro dei loro figli.

Il servizio.