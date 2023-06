L’ASD Avvocati BAT è pronta a scendere in campo per le Fasi Nazionali del Campionato di calcio Forense, che si terranno tra il 29 giugno e il 2 luglio sul prato verde del centro sportivo “G. Magi” di Gabicce Mare (PU). La rassegna sportiva vedrà partecipare numerose squadre in rappresentanza di fori di ogni parte d’Italia.

Le toghe della provincia BAT giungono al più importante appuntamento dell’anno sportivo al termine di una stagione già ricca di soddisfazioni, che li ha visti prima vincere il campionato UISP provinciale e poi staccare il pass per le fasi nazionali del torneo forense grazie alle prestigiose vittorie, nella fase a gironi, su Foggia e Lecce (questi ultimi campioni in carica).

La squadra, presieduta dal giudice di pace Giuseppe Magarelli e allenata dall’avv. Francesco Dibenedetto, riunisce non solo avvocati ma anche giudici, praticanti avvocati e studenti di giurisprudenza della sesta provincia pugliese, dando continuità ad un sodalizio sportivo con ormai oltre vent’anni di attività alle spalle.

Obiettivo della ASD Avvocati BAT in quel di Gabicce sarà quello di andare quanto più avanti possibile nella competizione, con la speranza di rientrare in Puglia per aggiungere un nuovo trofeo in bacheca.