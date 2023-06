«Acquedotto pugliese ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione della rete fognaria al servizio di Borgo Sant’Antonio in via Andria a Barletta». A comunicarlo è il presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo.

«Le offerte – spiega Caracciolo – potranno essere presentate entro il 12 luglio e, dopo l’estate, ci sarà la consegna dei lavori il cui costo è di 520mila euro. Si compie, così, un passo in avanti decisivo verso la realizzazione di lavori utili a dotare di servizi essenziali una zona caratterizzata da una forte presenza oltre che di immobili ad uso civile anche di attività a carattere agricolo e non solo».

«Sono orgoglioso di aver mantenuto l’impegno assunto con gli abitanti della zona oltre due anni fa portando a compimento un iter burocratico complicato e ricco di ostacoli. Ora – conclude Caracciolo – si proceda spediti, nel rispetto del cronoprogramma stabilito».