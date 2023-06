«Siamo stati ricevuti dal Sindaco dott. Cosimo Cannito che a seguito della nostra nota stampa del 23 giugno u.s. ha voluto puntualizzare la inesattezza contenuta in apertura della nota: la pensilina crollata non è di proprietà comunale e pertanto si è subito provveduto a mettere in sicurezza la zona circostante e ad avvisare tempestivamente la società che gestisce la stessa per un veloce ripristino. Prendiamo atto di ciò, mentre da parte sua il Sindaco con affianco l’assessore alla manutenzione Luciana Ricatti ha convenuto sulle altre segnalazioni del nostro articolo stampa. Sì è vero, l’asfalto sui corsi principali va rifatto e conseguentemente vanno ridipinte le strisce pedonali e le strisce blu per il parcheggio a pagamento. Ma vari problemi burocratici, di carattere atmosferico ed altro hanno finora impedito che si procedesse a queste opere necessarie per il decoro del centro cittadino. Il Sindaco ha preso personalmente l’impegno che tali opere saranno realizzate entro il mese di luglio, appena terminata la festa patronale.

Nell’occasione dell’incontro a cui erano presenti anche l’assessore alle attività produttive Giuseppe Dileo e l’assessore alla cultura Oronzo Cilli il dott. Cannito ha voluto esplicitare, mostrandoci una ventina di fascicoli, l’impegno della sua amministrazione a cercare di risolvere problemi – anche atavici – di questa città e fare tutto il possibile per rendere Barletta più moderna ed attraente, anche se questo passa necessariamente attraverso l’apertura di numerosi cantieri e l’assunzione di responsabilità in capo alSindaco di non facile comprensione da parte della cittadinanza.

La nostra associazione prende atto di tutte queste buone intenzioni, ricordando che siamo tutti quanti noi cittadini in primis, ma poi con il nostro ruolo di imprenditori siamo fortemente interessati a veder risplendere Barletta così come era in un passato recente. Per questo ci sentiamo in diritto ma soprattutto in dovere di richiamare l’attenzione della classe politica che ci amministra alle proprie responsabilità. Auguriamo buon lavoro al Sindaco e a ben rivederci a fine estate».

Francesco Piscardi

Presidente Associazione Strade dello Shopping