Arrivano venti posti letto in più nella BAT, dieci a testa per gli ospedali di Barletta e Andria per medicina e chirurgia d’accettazione. La notizia arriva dal capogruppo regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo. Provvedimento grazie alla delibera presentata dall’assessore alla Sanità Rocco Palese, approvata dalla Giunta regionale, per modificare il regolamento che disciplina le rete ospedaliera pugliese.

Non solo “Bonomo” e “Dimiccoli” nella BAT, la modifica al regolamento porterà altri posti letto di medicina e chirurgia d’accettazione anche negli ospedali privati come Miulli di Acquaviva e Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Per la sesta provincia pugliese un intervento importante, fa sapere Caracciolo, in attesa di nuovi sviluppi sul nuovo ospedale di Andria. A tal proposito c’è una nuova audizione in programma che potrebbe chiarire ancora meglio i tempi sul nuovo nosocomio che sorgerà in contrada Macchia di Rosa.

