Sono ore caldissime per il calciomercato del Barletta. Gli incontri del pomeriggio di giovedì con alcuni addetti ai lavori nella sede del club biancorosso hanno prodotto sviluppi e a breve potrebbero maturare i primi annunci ufficiali. Positivi i contatti con il procuratore di Lorenzo Longo, Pablo Burzio e Nicola Strambelli. Entro la fine del weekend i tre potrebbero diventare dei calciatori biancorossi. Longo, centrocampista offensivo classe 1994, nell’ultima stagione ha giocato a Molfetta. Burzio, attaccante argentino classe 1992 è invece reduce dall’annata a Casarano, dove ha giocato proprio con il 34enne barese Strambelli. Innesti di esperienza e qualità negli ultimi 30 metri, dove il Barletta ha salutato Loiodice e Lattanzio, diretti ad Altamura. A metà della prossima settimana il club biancorosso potrebbe poi provare a stringere i tempi per Andrea Saraniti, attaccante classe 1988 che sta trattando la risoluzione del contratto con il Casarano. In via di definizione anche l’arrivo dal Bari del portiere classe 2004 Ruggiero Sapri.