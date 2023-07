La scorsa settimana, a Giano dell’Umbria, ignoti si sono introdotti durante la notte in un consorzio agrario della zona, sfondando un muro di un magazzino, per rubare un’ingente quantitativo di fitofarmaci, normalmente utilizzati quali antiparassitari/pesticidi per la protezione delle colture vegetali, nonché per la prevenzione e cura delle malattie delle piante.