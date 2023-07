Resta il rammarico per aver vissuto negli ultimi tempi un cambiamento, anzi un declino, più che di numeri di idee e visioni, che è alla base di questa nostra scelta.Ringraziamo in primis tutto il movimento e il partito per ciò che è stata questa esperienza e per la fiducia riposta in noi da chi ci ha preceduto alla guida di quello che ormai “era e non crediamo sia più” un meraviglioso gruppo di giovani intraprendenti e pieno di idee liberali per la crescita della nazione.

Le nostre forze confluiranno nella continuità d’impegno per il rilancio di Andria e delle speranze dei suoi giovani cittadini, attraverso il progetto Generazione Catuma, fondato dal nostro caro amico Gaetano Scamarcio. Fieri di averne fatto parte».