Giovedì 13 luglio, a Barletta, presso la Sala Rossa del Castello Svevo dalle ore 9 alle ore 13, si terrà il convegno organizzato dall’U.D.A.I. – Unione Degli Avvocati d’Italia – sezione di Barletta Andria Trani, sul tema “Il nuovo codice dei contratti pubblici alla prova del Pnrr”.

L’Avv. Tommaso Divincenzo, Presidente U.D.A.I BAT, aprirà i lavori alle ore 9 dando la parola per un saluto istituzionale alle autorità civili presenti. Il convegno sarà moderato dal Dott. Carlo Di Bello, consigliere TAR Puglia Bari, e vedrà come relatori: On. Giuseppe Ferrandino, Europarlamentare e membro della Commissione dei problemi economici e monetari; Prof. Avv. Giuseppe Lepore, Founder of PILC – Esperto in diritto degli appalti pubblici e contrattualistica pubblica; Prof. Avv. Alessandro Bianchini, Esperto in PNRR e diritto Comunitario; Dott. Agostino Ciciriello, Esperto in public procurement e finanziamenti pubblici.

“Il convegno si propone di fare il punto su alcune questioni critiche in merito allo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, affrontando temi di particolare rilievo, non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per tutti i settori economici, con il conseguente coinvolgimento di tutte le figure professionali , in quanto il PNRR rappresenta per l’Italia un’occasione unica e probabilmente irripetibile per modernizzare la macchina burocratica e , soprattutto, per una crescita sostenibile, innovativa e smart” dichiara il Presidente UDAI Bat, Avv. Tommaso Divincenzo.