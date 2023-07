Nel pomeriggio di martedì 11 luglio sono stati ricevuti dal Prefetto Rossana Riflesso, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, tutti i Sindaci della provincia, i quali avevano richiesto un incontro in Prefettura per la disamina della situazione della sicurezza del territorio. I Sindaci hanno rappresentato le preoccupazioni legate anche agli ultimi eventi criminosi registrati in provincia e che hanno particolarmente inciso sulla sensibilità della cittadinanza, aumentando la percezione di insicurezza.

L’incontro si inserisce nella cornice di consueta collaborazione tra istituzioni statali e amministrazioni locali, anche in termini di prevenzione della criminalità, nonché delle iniziative dirette a far crescere il senso di legalità all’interno delle stesse comunità cittadine. Sebbene dai dati in possesso delle Forze di Polizia emerga una generale diminuzione del numero di reati commessi sul territorio, resta massima l’attenzione delle istituzioni, che assicurano sempre maggiore impegno e un’intensificazione ulteriore delle attività per rispondere alle legittime istanze di sicurezza provenienti dalla società civile.

Già le più recenti operazioni brillantemente svolte dalle Forze dell’Ordine – che hanno consentito di sventare in anticipo diversi reati predatori e assicurare all’Autorità giudiziaria gli autori di molteplici attività criminose – hanno mostrato l’efficacia delle strategie di prevenzione e di controllo del territorio messe a punto per contrastare l’incidenza criminale nella Bat. Il confronto con i Sindaci è stato proficuo e ha consentito di porre l’accento anche sulle iniziative da poter avviare in sede locale – nell’ambito delle competenze proprie delle amministrazioni comunali – e che possono essere di valido supporto e complemento all’azione di prevenzione e contrasto posta in essere dalle istituzioni statali. La sicurezza dei cittadini e il contrasto alla criminalità continua ad essere, pertanto, un tema di centrale importanza e obiettivo comune nel dialogo con il territorio e con le amministrazioni locali.