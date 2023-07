Colpo del Barletta (Serie D, girone H): il club biancorosso ha raggiunto l’accordo con l’ex Inter, Chievo e Cesena Ezequiel Schelotto per un suo trasferimento in biancorosso. Il calciatore classe 1989, ultima esperienza in campo con il Deportivo Moron nella seconda divisione argentina, è atteso in città all’inizio della prossima settimana. Tornerà in Italia otto anni dopo l’ultima volta.