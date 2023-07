Per l’eccessivo consumo di energia verificatosi durante la notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio, che ha causato tre black out a Barletta, i tecnici dell’Enel sono dovuti intervenire d’urgenza nei pressi della cabina sita in via Scuro al fine di ripristinare l’erogazione della corrente elettrica. L’intervento è stato purtroppo possibile solo tramite la rottura dell’asfalto recentemente posato. Il Sindaco Cannito ha immediatamente contattato i dirigenti Enel responsabili affinchè siano solleciti nel ripristinare il manto stradale alle stesse condizioni precedenti l’intervento, una volta accertata la tenuta del sistema. Non si esclude, comunque, viste le condizioni climatiche persistenti, la possibilità che altre interruzioni di erogazione possano continuare a verificarsi.