La bellezza e lo sviluppo sostenibile si intrecciano, dunque, con la cultura dei luoghi e dei territori e trasformano le nostre terre in vere opportunità, determinanti nell’affrontare le sfide economiche, sociali ed ecologiche della società, a tutti i livelli, a partire proprio dalle comunità locali.

Ogni iniziativa di promozione culturale volta a valorizzare la bellezza dei nostri territori per un turismo sostenibile, responsabile e intelligente, implica una necessaria politica dello Stato e delle Regioni ma anche soprattutto il consolidamento della relazione tra cittadini e società civile – ha detto Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale di Ali –. Le nostre comunità devono diventare protagoniste di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e anche nella promozione turistica e culturale devono poter condividere gli obiettivi con i governi e le autorità locali: questo è a beneficio delle generazioni future, un modo per valorizzare la creatività dei giovani e lo spirito imprenditoriale delle persone, delle organizzazioni e delle piccole e medie imprese locali. Un primo passo importante – conclude Lucciarini – che vedrà altre città aderire alla Carta nei prossimi mesi, per far crescere questa rete di Città della Bellezza e lavorare insieme allo sviluppo di iniziative comuni per la crescita sostenibile dei nostri territori».