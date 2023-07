Quella iniziata de iure lo scorso primo luglio e ufficialmente per Marco Milella nella giornata del 20 luglio, data del suo rinnovo in biancorosso, sarà la settima stagione consecutiva per il ”tuttocampista” napoletano, ma ”barlettano d’azione”, con la maglia del Barletta 1922. Un percorso lungo, segnato da momenti difficili e altri decisamente trionfali, partito nell’estate del 2017 nella difficile stagione condotta dal duo Ciuffreda-Cinque, chiusa con il rocambolesco playout terminato per 3-3 con l’Unione Calcio Bisceglie(il Barletta passò per miglior piazzamento).

”Devo dire la verità-esordisce-non penso molto alle presenze fatte con questa maglia. So che sono tra i primi nella classifica di tutti i tempi(oltre 150 presenze ndr), ma voglio parlare di presente. Arrivare e superare comunque questo traguardo con questa maglia così gloriosa è davvero incredibile e ne vado molto fiero”.

Prima stagione, l’arrivo in biancorosso dall’Atletico Vieste. ”Se ripenso al primo anno-prosegue-e alla salvezza ai playout in Eccellenza, mi vengono i brividi, perché siamo usciti da un incubo. Quando abbiamo creato quel fantastico gruppo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere 2 anni fa, sapevo dentro di me che potevamo, nell’arco della scorsa stagione, realizzare il sogno di vincere anche il campionato di Serie D. Dispiace non si sia realizzato, ma non è detto che non si possa realizzare nell’immediato futuro”.

Il primo impatto con mister Ginestra e con il direttore Pavarese. ”Sì, ho parlato con entrambi e posso dire che c’è voglia di fare cose importanti. Il mister è determinato e nelle sue parole trasmette proprio quella cattiveria e voglia di vincere”.

Obiettivi per il prossimo anno. ”Il mio obiettivo-conclude-è sempre quello di vincere e portare insieme ai miei compagni di squadra il Barletta dove merita di stare, in Serie C. L’obiettivo della nostra squadra deve essere sicuramente lo stesso: dare il massimo, vincendo e facendo divertire i tifosi. Una piazza del genere se lo merita”.

A cura di Giacomo Colaprice