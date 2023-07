Il 27 e 28 luglio 2023 è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune strade di Barletta interessate da recenti lavori di bitumazione conseguenti ad interventi di scavo e posa in opera di nuove condotte idriche.

I tratti interessati dai lavori sono: via Diaz, via Alighieri (tratto da via Vittorio Veneto a viale Manzoni), via Vittorio Veneto (da ingresso tribune stadio a via Alighieri), via Barbarisco, viale Marconi (da via Vittorio Veneto a via Madonna della Croce). Sui percorsi elencati, in base a un’ordinanza dirigenziale emanata oggi dall’Ufficio Tecnico del Traffico dell’Ente civico (Settore Servizi di Vigilanza) sarà istituito nei due giorni suindicati il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, dalle ore 06 alle ore 16. La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica provvisoria in prossimità del cantiere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, avrà facoltà di gestire obblighi e divieti seguendo lo stato d’avanzamento dei lavori, modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative.