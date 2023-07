Da lunedì 31 luglio cominciano i lavori per rinnovare la pavimentazione di un tratto di via Barberini e della rotatoria di collegamento con via Ricci, con rifacimento del manto bituminoso.

Per esigenze tecniche e al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico un’ordinanza dirigenziale che istituisce, dal 31 luglio al 7 agosto 2023, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 00.00 alle 24.00 in via Barberini, da via delle Belle Arti a piazza Caduti del Lavoro, compresi i tratti delle seguenti intersezioni stradali: via delle Querce, via Ricci, via Gentileschi e via dei Pini.

La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i suddetti divieti modulandoli in relazione alle difficoltà operative, con senso unico alternato, chiusura completa o parziale della carreggiata.