Il problema riguardante i parcheggiatori abusivi a Barletta è atavico. Diverse sono le zone, a tutti note, in cui questi ospiti per niente graditi dai conducenti delle autovetture, richiedono illegalmente un pagamento per poter parcheggiare l’auto.

Il piazzale antistante la Lega Navale, i lunghi marciapiedi di fronte alle spiagge delle litoranee, in particolare quella di Levante, oppure lo spazio davanti al centro commerciale Ipercoop, sono tra i luoghi più noti in cui si consumano in maniera abbastanza reiterata questi spiacevoli episodi. Il grattacapo -oltre la questione dell’atto illegale – non è solo la richiesta di denaro ma anche il modo, a volte intimidatorio, attraverso il quale viene domandato il compenso.

È proprio questo quanto successo a Roberto – cittadino di Barletta- qualche settimana fa. «Ho subito due episodi di questo genere presso il parcheggio del comune, segnala il barlettano alla nostra redazione, Il primo dei due risale al venerdì Santo di quest’anno. La parrocchia lì vicino stava celebrando la via Crucis e c’erano di conseguenza molte persone. Nonostante la polizia locale non fosse troppo distante, il parcheggiatore mi ha chiesto dei soldi e io li ho dovuti dare per evitare chiaramente ritorsioni sulla macchina». Successivamente, alle lamentele di Roberto, racconta il diretto interessato, gli agenti della polizia locale hanno risposto che, nonostante multe e vertenze, il fenomeno continua e non è pertanto risolvibile.

Nel secondo episodio più recente invece, il parcheggiatore, dopo aver sollecitato al pagamento di un’offerta libera, ha guardato stizzito Roberto lasciando intendere che la cifra data fosse troppo bassa.

«Mi colpisce -asserisce Roberto- il fatto che una cosa del genere accada persino vicino al Palazzo di città, che dovrebbe essere invece il luogo che meglio rappresenta le istituzioni. Sicuramente non attribuisco neanche la colpa totalmente alle forze dell’ordine, anche perché magari ci sono questioni più urgenti ultimamente a Barletta. Tuttavia non è affatto comprensibile che ci sia dell’abusivismo persino sotto il Comune e che non si possa fare nulla per risolvere».

Invitiamo la cittadinanza a rivolgersi alla nostra redazione per ulteriori segnalazioni.