Mille persone circa per la prima seduta di allenamento del nuovo Barletta 2023/2024. La squadra, agli ordini del neotecnico Ciro Ginestra, è stata accolta dall’incitamento della tifoseria organizzata che ha risposto presente all’invito della società e alla possibilità di assistere a porte aperte alla prima seduta.

Ventitré i giocatori a disposizione dell’allenatore nativo di Pozzuoli, con gli innesti in mattinata dell’ex Pistoiese Duilio Evangelista e del giovane centrocampista gambiano, classe 2005, Yakuba Camara. Entusiasmo che non è mancato, così come non sono mancati gli applausi che gli stessi giocatori hanno riservato al folto pubblico presente. Tra i più acclamati, Ezequiel Schelotto e Max Marsili, due dei veterani a disposizione di Ginestra, mentre, tra le novità, da segnalare la presenza di Nicola Rastelletti, prossimo al rinnovo del prestito grazie ad un nuovo accordo tra il Barletta e la Vis Pesaro. Lavori atletici e con la palla hanno caratterizzato il caldo pomeriggio del ”Puttilli”, con primo obiettivo fissato al test amichevole con l’Avellino, come specificato dallo stesso Ginestra(QUI per la sua intervista sulla pagina Facebook di Telesveva). ”Le sensazioni sono buone-commenta-in quanto abbiamo allestito una squadra valida e con elementi scelti in totale condivisione tra me, il presidente e il direttore Pavarese. Lavoreremo con intensità per preparare la sfida con l’Avellino tra sei giorni, per questo test che ci fornirà sicuramente diverse indicazioni”.

Sul fronte mercato la società lavora per l’arrivo di un attaccante, ma occhio anche a scenari per un possibile innesto in difesa. ”Sicuramente-prosegue-qualcosa sarà fatta ancora, ma lascio lavorare con serenità il direttore. Il lavoro è stato ed è condiviso, sceglieremo sicuramente uomini prima che calciatori”.

L’obiettivo è chiaro. ”Vogliamo disputare un campionato importante-conclude-e vincere. Sulla carta alcune squadre hanno qualche nome in più, ma credo esclusivamente nel lavoro e nel gruppo: è sempre il campo che deve esprimersi e noi non faremo la comparsa. Queste devono essere le componenti che devono consentirci di disputare un campionato importante. Di Piazza? L’ho avuto ad Andria, conosco il suo valore. Deve tornare a fare il Di Piazza e noi metterlo in condizione per esprimersi al meglio”.

A cura di Giacomo Colaprice