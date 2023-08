E’ del barlettano Alessandro Dipalo la regia del cortometraggio “Il Tenente Palombo” che si è aggiudicato il primo premio per la categoria “Miglior Cortometraggio”, alla seconda edizione di “Comikissimi” festival del cabaret, del corto comico e del libro. L’evento è stato organizzato e presentato dal trio cabarettistico La Ricotta, che ha partecipato tra le tante trasmissioni televisive anche al Seven Show e a Zalig, e con la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Domenico Palatella.

Molti i cortometraggi comici che hanno concorso, ma solo cinque di questi sono stati selezionati per la serata finale tenutasi il 28 luglio e proiettati nella splendida cornice dei ruderi di Campomaggiore Vecchio (PZ). La giuria di esperti, tra i quali Lia Trevisani, regista e attrice teatrale e cinematografica, e guidata dal regista e attore Pino Quartana, hanno quindi decretato, non senza difficoltà visto l’alto livello dei cortometraggi in gara, “ Il Tenente Palombo” di Alessandro Dipalo il migliore dei cinque, elogiandone la qualità produttiva, la valenza artistica e tecnica ma soprattutto la comicità definita contemporanea e capace di conquistare e saper far ridere nata dall’esperienza e dalla formazione del gruppo di ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione di questo cortometraggio.

Gruppo di ragazzi che può essere un vero e proprio vanto per la città di Barletta, visto che barlettani sono anche due degli attori che hanno partecipato alla realizzazione di questo cortometraggio, ovvero Domenico Prezioso e Andrea Conteduca, insieme

alla lucana Titti Lanzetta. Oltre ad aver preso parte come attori a questo corto, sono anche, con la collaborazione di Franco Magliocchetti, autori del soggetto e della sceneggiatura di questo corto. I cinque però non sono nuovi a questo tipo di lavori, dato che insieme hanno fondato il progetto “Friendi”, progetto indipendente di produzione di video di intrattenimento comico, principalmente per i canali social ma non solo, e che si sta evolvendo appunto verso dei veri e propri cortometraggi.